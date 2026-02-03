Agrigento

Bambino lasciato giù dall’autobus, la mamma accetta le scuse dell’autista agrigentino

Dopo le scuse e la chiarificazione, la querela è stata ritirata, chiudendo la vicenda giudiziaria.

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

La madre dell’11enne che, a San Vito di Cadore (Belluno)è stato lasciato a terra dal bus e costretto a una camminata di 6 chilometri al gelo per rientrare a casa a Vodo di Cadore (Belluno) ha detto che accetta le scuse dell’autista, “se sono sincere”. “Si perdona, le giornate storte possono capitare. Tutti commettono errori. Apprezzo le sue parole ma mi fido di mio figlio, non sa dire le bugie. E lui racconta che l’autista gli ha detto ‘vai a piedi’, non è sceso di sua iniziativa. Per cui se il signor Salvatore Russotto è pronto ad assumersi le sue responsabilità, allora accetto le scuse, assolutamente. Ma deve essere sincero”, ha aggiunto, come riporta Il Gazzettino. “Mi piacerebbe guardarlo negli occhi, sì. Posso capire la brutta giornata. Per cui se vuole scusarsi di persona, ci organizzeremo”, è l’ulteriore risposta della mamma del bambino.

 Il giornale riporta anche la reazione di Russotto alla notizia che la famiglia del bambino è disponibile ad accettare le sue scuse. “Sono molto felice, davvero – ha commentato l’uomo commosso -. Non sarebbe mai dovuto succedere. Mi piacerebbe incontrarli, se fosse possibile”.

Dunque dopo le scuse e la chiarificazione, la querela è stata ritirata, chiudendo la vicenda giudiziaria.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

La “Strada degli Scrittori” si mobilita per salvare la biblioteca di Niscemi
PRIMO PIANO

Torna il maltempo, domani allerta gialla in Sicilia
Agrigento

Vaccinazione antinfluenzale, aperture pomeridiane nei centri dell’ASP di Agrigento
Agrigento

Capitale Cultura, Mazzi: “MiC in attesa relazione Agrigento, poi pagamento terza tranche”
Agrigento

Droga a piazzale Rosselli, perquisizioni nei confronti di 13 extracomunitari  
Apertura

Trasporta 5 mila litri di acqua senza autorizzazione, sanzioni per oltre 10 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv