Banda spacca vetrine di nuovo in azione a Palermo

Ancora un altro colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Sempre con la stessa tecnica più volte utilizzata per cercare di rubare all’interno degli esercizi commerciali e creare grossi danni ai commercianti. Con una vecchia Fiat 500 tre persone hanno sfondato la vetrina del negozio WindTre in via Napoli, traversa di via Roma. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di un pub vicino. Stavolta, però, i ladri sono stati disturbati, forse dai residenti o da qualche passante e sono andati via senza rubare nulla. Le indagini sono condotte dalla polizia