AMMINISTRATIVE 2026

Sambuca di Sicilia, è Sario Arbisi il candidato sindaco

Il candidato del gruppo "Siamo Sambuca" si sfiderà con Giovanna Casà

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

E’ Sario Arbisi il candidato sindaco di Sambuca di Sicilia. Nella cornice del Teatro L’idea di Sambuca il gruppo “Siamo Sambuca” ha ufficializzato il nome di candidato sindaco che, il 24 e 25 maggio, si sfiderà per la poltrona da primo cittadino con Giovanna Casà.

“Ci aspettiamo una campagna elettorale che possa essere volta alla leggerezza nei modi e alla concretezza nei contenuti. Si apre una nuova stagione che coinvolge nuove persone, un gruppo di lavoro che viene dalla società civile,da altre realtà politiche, ma che insieme abbiamo un unico obiettivo. Sentire questo calore e questo grande sostegno durante la serata mi ha dato e ci ha dato una carica incredibile. Siamo solo all’inizio, ma con una squadra così faremo un grande lavoro per la nostra comunità. L’entusiasmo di Sambuca, dei sambucesi è la nostra forza più grande. Ora continuiamo a lavorare con impegno in questa splendida campagna elettorale per il futuro”, ha detto il candidato sindaco Arbisi a margine della serata.

Arbisi, non è nuovo alla città, è stato già candidato sindaco nella precedente tornata elettorale, quando sfiorò la vittoria perdendo per un margine molto ridotto contro Giuseppe Cacioppo; poi la vittoria di un ricorso e una grande fase di incertezza e instabilità sfociata nella sfiducia di Cacioppo.

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