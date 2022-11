Bimbo di un anno portato morto in ospedale Palermo: indagano i Carabinieri

Un bimbo di poco meno di un anno è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, a Palermo, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. I sanitari hanno chiamato i carabinieri, che stanno verificando quanto accaduto. I genitori, che abitano in via del Bersagliere, hanno chiesto soccorso ai sanitari del 118, ma dopo pochi minuti hanno revocato la richiesta e trasportato il piccolo – che accusava difficoltà respiratorie – in auto.