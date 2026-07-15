Licata

Droga, perquisizioni della polizia a Licata

Perquisizioni a carico di diversi indagati coinvolti in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di stupefacenti

Pubblicato 23 ore fa
Da Redazione

Perquisizioni a Licata. Gli agenti della Squadra mobile di Agrigento, unitamente ai poliziotti del locale commissariato, hanno eseguito le perquisizioni a carico di diversi indagati coinvolti in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa è coordinata dalla Procura di Agrigento. Non sono state eseguite misure cautelari ma l’inchiesta, secondo quanto si apprende, riguarderebbe anche altri territori fuori la provincia. 

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