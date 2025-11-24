PRIMO PIANO

Bruciata l’abitazione di una donna a Realmonte, indagini 

Qualcuno si è intrufolato nella casa della donna e, dopo aver messo a soqquadro tutto, ha appiccato il rogo agli arredi

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

L’abitazione di una quarantenne è stata presa di mira e incendiata nella notte tra sabato e domenica. È successo nei pressi di via Autonomia Siciliana, a Realmonte. Qualcuno si è intrufolato nella casa della donna e, dopo aver messo a soqquadro tutto, ha appiccato il rogo agli arredi. Chi è entrato in azione sapeva bene che in quel momento non ci fosse nessuno all’interno.

É stato un passante a notare il fumo uscire dall’abitazione e chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e fare luce su quella che potrebbe essere una ritorsione o una intimidazione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Schiaffi e calci ad alunno disabile”, chiesta condanna di due maestre 
di Giuseppe Castaldo

L’omicidio del cardiologo Alaimo, il pool di specialisti: “Vetro è capace di intendere e volere”
di Giuseppe Castaldo

Il crollo al Viale della Vittoria, disposta nuova perizia: slitta la sentenza 
Agrigento

Crisi idrica, progressisti Agrigento: “Crimine contro diritti”
PRIMO PIANO

Blitz di Faraone all’ospedale di Sciacca: “La nuova astanteria chiusa per mancanza di medici”
Lampedusa

Sos Humanity soccorre 75 migranti, nave diretta a Lampedusa
banner italpress istituzionale banner italpress tv