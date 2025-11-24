Bruciata l’abitazione di una donna a Realmonte, indagini 

L’abitazione di una quarantenne è stata presa di mira e incendiata nella notte tra sabato e domenica. È successo nei pressi di via Autonomia Siciliana, a Realmonte. Qualcuno si è intrufolato nella casa della donna e, dopo aver messo a soqquadro tutto, ha appiccato il rogo agli arredi. Chi è entrato in azione sapeva bene che in quel momento non ci fosse nessuno all’interno.

É stato un passante a notare il fumo uscire dall’abitazione e chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e fare luce su quella che potrebbe essere una ritorsione o una intimidazione.