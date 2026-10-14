“Buca” il sistema informatico di uno studio dentistico, indagata 18enne 

È riuscita a violare il sistema informatico di uno studio dentistico e accedere a dati e informazioni sensibili. È quanto accertato dalla polizia del Commissariato di Sciacca che, al termine di un’attività di indagine, ha denunciato una 18enne residente in Umbria.

La giovane “hacker” è indagata per accesso abusivo e appropriazione indebita. Il perchè lo abbia fatto resta ancora un mistero. Di certo c’è che la ragazza è riuscita a “bucare” i server di un noto studio dentistico di proprietà di un sessantenne di Sciacca. È stato quest’ultimo, dopo aver notato alcune anomalie, a presentare denuncia al Commissariato. I poliziotti sono riusciti a risalire alla 18enne trovando alcune “tracce” lasciate.