Esplode bombola in abitazione, padre e figlio gravemente feriti 

Si tratta padre e figlio, 80 e 50 anni. I congiunti hanno riportato gravi ustioni sul corpo

Pubblicato 19 ore fa
Da Redazione

Momenti di paura a Burgio, piccolo paese dell’Agrigentino, per l’esplosione di una bombola in un’abitazione che ha provocato il ferimento di due persone. Si tratta padre e figlio, 80 e 50 anni.

I congiunti hanno riportato gravi ustioni sul corpo e per questo sono stati trasferiti in elisoccorso in una struttura specializzata dell’Isola. Il fatto è avvenuto in una casa in via Nazionale, nel centro del paese. Sul luogo lanciato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo l’area in sicurezza.

