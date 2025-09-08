Cade dal tetto di un capannone industriale: morto operaio

Una nuova morte sul lavoro stamattina intorno alle 8 in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo, a Riposto. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio di 53 anni, Salvatore Sorbello, residente a Santa Venerina in provincia di Catania, è morto mentre era al lavoro in un cantiere di Riposto, sempre nel Catanese, in contrada Rovettazzo.

L’uomo era impegnato con un collega a realizzare la tettoia di un nuovo capannone industriale, quando ha perso equilibrio ed è precipitato da una altezza di circa 10 metri. Vani i tentativi di rianimarlo dei soccorritori. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso. Fatali sono stati i vari traumi procuratisi dopo la caduta, soprattutto alla testa. I carabinieri della compagnia di Giarre sono sul posto insieme al magistrato turno che sta coordinando le indagini. (La Sicilia)

“È inaccettabile assistere a quella che è ormai una vera e propria strage quotidiana. Oggi tre operai hanno perso la vita mentre svolgevano il proprio lavoro. Non si tratta di mere statistiche ma di tre lavoratori che non faranno più ritorno alle loro case. Una perdita immensa che pesa non solo sui loro cari, ma sull’intera società civile. L’UGL esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e ribadisce che siamo di fronte a tragedie che potevano e dovevano essere evitate. Urgono interventi immediati a partire dal potenziamento dei controlli da parte degli enti ispettivi, per garantire un monitoraggio capillare soprattutto nei settori più a rischio. È inoltre necessario investire nella formazione e promuovere fin dalle scuole la cultura della sicurezza sul lavoro, rafforzando le misure di prevenzione per fermare il drammatico fenomeno delle cosiddette morti bianche”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, a seguito dei tre incidenti sul lavoro avvenuti a Torino, Catania e Monza e Brianza, in cui hanno perso la vita tre lavoratori.