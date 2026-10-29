Canicattì, alla guida con patente revocata e sotto effetto di droga: denunciato 32enne

Un bracciante agricolo di 32 anni, residente a Canicattì, è stato fermato dalla polizia mentre guidava con la patente revocata. L’uomo in forte stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari. Per questo motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.