Canicattì

Canicattì, alla guida con patente revocata e sotto effetto di droga: denunciato 32enne

L'uomo, un bracciante agricolo, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla legge

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Un bracciante agricolo di 32 anni, residente a Canicattì, è stato fermato dalla polizia mentre guidava con la patente revocata. L’uomo in forte stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari. Per questo motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

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