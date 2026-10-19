Politica

Caro carburanti, domani gli autotrasportatori incontrano il ministro Salvini

L'incontro si svolgerà in Prefettura a Milano

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Si terra’ domani in Prefettura a Milano l’incontro tra gli esponenti dell’autotrasporto siciliano, riuniti nel Cts di Salvatore Bella, e il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Gli autotrasportatori contano sul fatto che Salvini, presso il quale sta esercitando una mediazione il vice presidente della Regione Siciliana Luca Sammartino (Lega), sottoscriva le loro richieste, altrimenti, come ribadito diverse volte, andranno avanti “a oltranza” lasciando i tir fermi nei porti. “Sono sicuro – ha dichiarato oggi il titolare del Mit – che riusciremo a sbloccare fondi fermi da troppo tempo e ad avviare un dialogo positivo”.

“In Sicilia cominciano ad esserci scaffali vuoti nei supermercati e iniziano a vedersi anche file per il rifornimento di carburante. La protesta degli autotrasportatori siciliani, che più degli altri loro colleghi del resto del Paese stanno pagando il vertiginoso aumento del costo del carburante, deve trovare ascolto e accoglimento immediato da parte del governo”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. “Il ministro Salvini, in vista dell’incontro di domani a Milano, deve sapere che è grazie alle politiche insufficienti messe in atto fino ad ora che si è arrivati adesso ad una condizione così difficile e aspra, non solo per le categorie produttive più colpite come gli autotrasportatori, l’agricoltura e la pesca – ha aggiunto -. E che rischia anche di mutare in emergenza sociale, vista la mancanza di derrate alimentari, acqua e anche benzina. Ritengo che siano necessarie misure concrete da adottare con urgenza. Se il governo ancora c’è, batta un colpo”. 

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