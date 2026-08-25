PRIMO PIANO
Chiede una sigaretta e poi si spoglia nudo davanti a dei minorenni, denunciato 37enne
È accaduto a Sciacca dove un trentasettenne tunisino, regolarmente residente in città, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblic
Si è avvicinato ad un gruppetto di ragazzini chiedendo una sigaretta ma al loro rifiuto ha ben pensato di denudarsi e mostrargli le parti intime. È accaduto a Sciacca dove un trentasettenne tunisino, regolarmente residente in città, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. A fare scattare l’allarme sono stati proprio i minorenni che, dopo aver assistito increduli alla scena, si sono rivolti alla polizia. Gli agenti del locale commissariato hanno così identificato l’uomo per poi denunciarlo alla Procura della Repubblica.
Leggi anche
Redazione
0 commenti