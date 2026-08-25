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Chiede una sigaretta e poi si spoglia nudo davanti a dei minorenni, denunciato 37enne 

È accaduto a Sciacca dove un trentasettenne tunisino, regolarmente residente in città, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblic

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Si è avvicinato ad un gruppetto di ragazzini chiedendo una sigaretta ma al loro rifiuto ha ben pensato di denudarsi e mostrargli le parti intime. È accaduto a Sciacca dove un trentasettenne tunisino, regolarmente residente in città, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. A fare scattare l’allarme sono stati proprio i minorenni che, dopo aver assistito increduli alla scena, si sono rivolti alla polizia. Gli agenti del locale commissariato hanno così identificato l’uomo per poi denunciarlo alla Procura della Repubblica. 

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