Cittadino segnala la presenza di un borsone: all’interno trovati 20 chili di droga

La Polizia di Stato ha sequestrato, nei giorni scorsi, un borsone stracolmo di droga. L’intervento è stato effettuato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, complessivamente, hanno trovato 20 chili di marijuana, in un’area della zona di Vaccarizzo, nel corso di un intervento scaturito dalla segnalazione di un cittadino.

L’uomo ha ritenuto, con responsabilità e senso civico, di contattare la Sala Operativa della Questura di Catania, tramite il numero unico di emergenza, insospettito dall’insolito viavai di persone nella zona. Giunti sul posto, i poliziotti hanno ispezionato l’area segnalata e, dopo accurate ricerche, hanno rinvenuto il borsone al cui interno vi erano venti buste da circa un chilo ciascuna, contenenti marijuana.

La droga è stata sequestrata e sottoposta a narco-test, che ha restituito esito positivo per la cannabis.

Ancora una volta, la collaborazione tra cittadini e forze di Polizia si è rivelata preziosa e determinante nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, consentendo di infliggere un duro colpo alle organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti per incassare guadagni del tutto illeciti.