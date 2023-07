Clima, Pisano (Nm): “Aeroporti al collasso, costruire ad Agrigento”

“Il gruppo Noi moderati è vicino alle vittime provocate dagli incendi di questi giorni, ai feriti e agli operatori che sono intervenuti i soccorso di cittadini e turisti. Lo abbiamo visto dalle immagini drammatiche delle cronache, i danni al tessuto economico e produttivo dell’Isola sono molto ingenti, a farne le spese le centraline elettriche e telefoniche, ma soprattutto le infrastrutture dei trasporti. Sappiamo che proprio luglio e agosto sono i mesi più proficui per la Sicilia, meta ambita da tantissimi turisti, che mettono a dura prova porti e aeroporti. Proprio questi ultimi sono al collasso, l’aeroporto di Palermo non riesce a sostenere tutto il carico del traffico a causa dell’emergenza. Per questo segnalo una proposta che insiste sul territorio dando sollievo alle strutture esistenti: un aeroporto d Agrigento, che serva tutta la parte Sud dell’isola, ora molto penalizzata. Confidiamo che in questo modo si possano risolvere annosi problemi”. E’ la dichiarazione in risposta all’informativa del ministro Musumeci da parte dell’on. Calogero Pisano di Noi moderati.