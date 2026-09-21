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Coinvolto in incidente stradale, morto osservatore arbitrale di 38 anni 

Il quadro clinico era apparso subito critico e ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Andrea Breci, osservatore arbitrale siracusano, 38 anni, non ce l’ha fatta. Il ragazzo era rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale avvenuto la scorsa settimana lungo la strada per Enna. Breci, dopo il violento impatto, era stato immediatamente trasportato e ricoverato in ospedale. Il quadro clinico era apparso subito critico e ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere. I familiari hanno autorizzato l’espianto degli organi.
“È con il cuore spezzato che apprendiamo della tragica scomparsa del nostro collega Andrea, vittima di un terribile incidente mentre si recava al Raduno Regionale degli Arbitri.Andrea stava andando incontro alla sua passione, a quella divisa e a quei valori che ci uniscono e che fanno dell’Associazione una grande famiglia.In questo momento di immenso dolore, a nome mio personale e di tutti gli arbitri agrigentini, desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti gli amici e colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui un tratto di questo cammino. Ci lascia un collega, ma soprattutto una persona che porteremo per sempre nel nostro ricordo.Alla sua famiglia , alla sezione di Siracusa giunga il nostro abbraccio più forte e sincero.Riposa in pace, Andrea. Che la tua passione continui a vivere nei nostri cuori”. Questa la nota di cordoglio da parte di Gero Drago Presidente AIA Agrigento .

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