Agrigento

Coinvolto in un tamponamento davanti il tribunale, in auto aveva una pistola (finta)

All’interno dell’abitacolo dell’auto è stata rinvenuta una pistola rivelatasi poi un giocattolo. Identificato un 55enne

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Un banale incidente stradale avvenuto davanti il tribunale di Agrigento è stato al centro di momenti di tensione, soprattutto tra i tanti presenti che affollano quella zona, quando si è sparsa la voce che uno degli occupanti dei mezzi coinvolti fosse armato. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Mazzini, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia.

Il tamponamento tra due auto, con conseguente discussione tra i conducenti, ha portato alla scoperta della presenza di una pistola nell’abitacolo di una delle due macchine. Ad intravedere l’arma, che in seguito ad un accertamento è risultata essere un giocattolo privo di tappo rosso, sono stati i militari impegnati a presidiare il tribunale. Il conducente del veicolo, un cinquantacinquenne agrigentino, è stato identificato poco dopo dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto per fare luce su quanto accaduto.  

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