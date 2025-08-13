Controlli ambientali e tutela degli animali: sequestrata area a Licata

I militari della Stazione Carabinieri di Licata, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, hanno effettuato un’accurata ispezione in un’area privata di circa 3.950 mq situata in via Salso, nell’ambito di mirati controlli in materia ambientale e di tutela del benessere animale. Durante l’attività, è stato accertato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, tra cui materiale plastico e ligneo, una cisterna in amianto e due autovetture in stato di totale abbandono. L’area risultava priva di qualsiasi titolo autorizzativo per lo stoccaggio di tali materiali.

Il personale veterinario dell’Asp di Agrigento, presente sul posto, ha riscontrato la presenza di 11 cani, 2 asini, 4 cavalli, 6 pavoni e un suino in condizioni igienico-sanitarie precarie. Gli animali sono stati temporaneamente affidati al detentore in attesa di trasferimento presso strutture idonee. L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Il proprietario del terreno è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria per presunte violazioni in materia ambientale. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 18.500 euro, relative alla mancata tenuta della documentazione sanitaria degli equini e alla mancata iscrizione all’anagrafe canina.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e del benessere animale, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente alle autorità competenti situazioni di degrado o abbandono.