Caltabellotta

Controlli dei carabinieri nella baraccopoli a Caltabellotta, indagini in corso 

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se i cittadini stranieri potessero essere impiegati irregolarmente come braccianti agricoli 

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca, con il supporto dei militari delle Compagnie di Agrigento, Licata, Canicattì e Cammarata, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’immigrazione irregolare.

Nel corso dell’attività, che ha visto impiegate circa 30 unità, i militari hanno rintracciato in un’area comunale verde del centro abitato di Caltabellotta – dove era stata allestita una piccola baraccopoli con prefabbricati in legno originariamente destinati allo stallo di animali – otto cittadini stranieri di origine marocchina e tunisina.

Gli interessati sono stati identificati e sottoposti a verifiche sulla loro posizione nel territorio nazionale: per due di essi, risultati irregolari, sono stati emessi il decreto di espulsione del Prefetto e il provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore di Agrigento; gli altri sei, invece, sono stati invitati a presentarsi presso le Questure competenti, avendo già avviato le pratiche per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le condizioni igienico-sanitarie dei locali occupati sono apparse estremamente precarie, trattandosi di strutture fatiscenti, prive di acqua, luce e riscaldamento. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se i cittadini stranieri potessero essere impiegati irregolarmente come braccianti agricoli nelle campagne dei comuni circostanti, interessate in questo periodo dalla raccolta delle olive e, a breve, anche da quella delle arance.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Sfruttamento dei dipendenti, arrestati due imprenditori e sequestrati 352mila euro
Agrigento

Ad Agrigento la 34ª Rassegna del Mare, “Fofa” torna in libertà, simbolo di rinascita
Apertura

In casa con la cocaina già suddivisa in dosi, indagato pusher di 16 anni 
Caltanissetta

Chiede di confessarsi e accoltella il prete, arrestato 26enne
Apertura

Pugni e calci alla moglie malata, arrestato 34enne (VIDEO)
Ultime Notizie

Fringe benefit: cosa sono e perché sono importanti per i dipendenti e le aziende