Lampedusa

Controlli dei carabinieri sul depuratore a Lampedusa, prelevati campioni 

Il personale dell’Arpa ha effettuato dei prelievi, che verranno analizzati in laboratorio, con lo scopo di verificare eventuali danni ambientali

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

I carabinieri del Centro anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai tecnici di Arpa, hanno apposto i sigilli ad alcuni cumuli di rifiuti all’interno dell’impianto di depurazione dell’isola. La struttura, già in passato al centro di inchieste e più volte sequestrato, non è mai del tutto entrato in funzione.

Il personale dell’Arpa ha effettuato dei prelievi, che verranno analizzati in laboratorio, con lo scopo di verificare eventuali danni ambientali. L’obiettivo dei carabinieri è quello di verificare presunte responsabilità sul funzionamento dell’impianto e garantire che i reflui urbani vengano trattati in maniera adeguata prima di finire in mare.

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