Crisi Ecua, il Cartello sociale sarà ricevuto domani dal Prefetto

Un incontro dedicato alla grave e persistente situazione di stallo che coinvolge l’ECUA – Empedocle Consorzio Universitario Agrigentino si svolgerà domani in Prefettura di Agrigento con la partecipazione del Cartello Sociale.

Incontro richiesto per rappresentare le forti preoccupazioni di studenti, lavoratori e dell’intero territorio rispetto alla paralisi degli organi del Consorzio, alle incertezze sulla governance e alle responsabilità istituzionali che stanno impedendo il regolare funzionamento di un presidio fondamentale per il diritto allo studio e lo sviluppo culturale della provincia.

Nel corso dell’audizione, il cartello sociale esporrà le criticità emerse, segnalerà il rischio concreto di un progressivo depotenziamento dell’offerta universitaria ad Agrigento e chiederà un intervento istituzionale volto a garantire trasparenza, legalità amministrativa e continuità delle attività dell’ECUA.

“Resta ferma la richiesta alla Regione Siciliana e all’assessore competente di chiarire pubblicamente e senza ulteriori rinvii quali siano le reali intenzioni sul futuro del Consorzio, anche alla luce del diverso trattamento riservato ad altri consorzi universitari siciliani”, dice in una nota il cartello sociale che confida nel ruolo di garanzia del Prefetto e ribadisce che “la vicenda ECUA non può essere affrontata con silenzi, rinvii o logiche politiche estranee all’interesse generale.”