Dramma ad Agrigento, un altro morto in incidente stradale (vd)





Un’altra tragedia ad Agrigento a neanche ventiquattro ore dalla morte di un 72enne avvenuta questa mattina dopo la galleria Spinasanta. Un’altra vittima della strada. Un uomo di circa cinquant’anni é deceduto questa sera lungo viale Emporium in un tragico incidente autonomo.

La vittima era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe preso una buca andandosi poi a schiantare contro un tronco di un albero. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile ed il personale sanitario del 118. Traffico bloccato.