Agrigento
In aggiornamento

Dramma ad Agrigento, un altro morto in incidente stradale (vd)

Un uomo di circa cinquant'anni é deceduto questa sera lungo viale Emporium in un tragico incidente autonomo

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione



Un’altra tragedia ad Agrigento a neanche ventiquattro ore dalla morte di un 72enne avvenuta questa mattina dopo la galleria Spinasanta. Un’altra vittima della strada. Un uomo di circa cinquant’anni é deceduto questa sera lungo viale Emporium in un tragico incidente autonomo.

La vittima era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe preso una buca andandosi poi a schiantare contro un tronco di un albero. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile ed il personale sanitario del 118. Traffico bloccato.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

AgrigentoIn aggiornamento

Dramma ad Agrigento, un altro morto in incidente stradale (vd)
Agrigento

Telefonini ritrovati nel carcere di Agrigento, il sindacato Fsa-Cnpp-Spp: “segnale di grande preoccupazione”
PRIMO PIANO

Malore fatale a 31 anni, muore a Villa Sofia il poliziotto Leonardo Leone
Messina

Si allontana da casa con la sua auto e non torna più, scomparso 71enne
Apertura

La scomparsa di Paola Casali a Licata, indagato 67enne (che non risponde ai pm)
Politica

ASP Agrigento, l’allarme di Cambiano: “A rischio il punto nascite di Licata”