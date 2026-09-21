Palermo

Dramma in un’abitazione, madre e figlio trovati morti

La morte sarebbe stata provocata da esalazioni che provenivano da alcune cisterne utilizzate per la raccolta dell'uva che si trovano in un garage sotto l'abitazione

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Una donna e il figlio sono stati trovati morti in casa a Partinico in via Lorenzo Perosi forse a causa di esalazioni. Nel garage di via Lorenzo Perosi sono morti Rosalia La Manna di 37 anni e il figlio Vincenzo Troia di 21 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare la morte dei due, e i carabinieri che indagano. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che stanno effettuando i rilievi per capire la tipologia delle esalazioni.

La morte sarebbe stata provocata da esalazioni che provenivano da alcune cisterne utilizzate per la raccolta dell’uva che si trovano in un garage sotto l’abitazione. Il primo a scendere nel locale è stato il figlio che è morto. La madre ha chiamato il ragazzo che non rispondeva ed è scesa anche lei, morendo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando di mettere in sicurezza l’area dove l’aria è diventata irrespirabile. Qualche tempo fa sempre a Partinico per le stesse cause erano morti due fratelli. (foto BlogSicilia.it)

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