Due premi di laurea dedicati alla memoria di Giuseppe Tripodo

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Pavia consegnerà venerdì prossimo, 23 giugno, nel corso di una cerimonia accademica, due premi di laurea dedicati alla memoria di un illustre agrigentino prematuramente scomparso lo scorso anno.

Si tratta del professor Giuseppe Tripodo, già docente di tecnologia farmaceutica presso i corsi di laurea in farmacia e CTF dell’Ateneo pavese. Autore di svariati studi e di oltre sessanta pubblicazioni su riviste scientifiche ad “alto impatto”, il nome del professor Tripodo resta vivo nella considerazione della comunità farmaceutica nazionale ed internazionale e, nonostante abbia trascorso per motivi di studio e di carriera buona parte della sua giovane ed intensa vita lontano da Agrigento sono in tanti a conservare il suo ricordo nella nostra città non solo per le doti culturali e per la fine intelligenza ma anche per la genuinità d’animo, la gentilezza dei modi ed il grande altruismo.

Alla cerimonia, durante la quale saranno premiati i migliori studenti che si siano laureati nel biennio 21/22 discutendo una tesi sperimentale sia in Farmacia che in CTF, interverranno il Rettore dell’Università degli Studi di Pavia, Francesco Svelto, e numerosi relatori di prestigio accademico. Sarà presente anche la moglie del professor Giuseppe Tripodo, Delia Mandracchia, anche lei agrigentina e docente in tecnologie farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Brescia.