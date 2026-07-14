Agrigentino scomparso in Germania da tre settimane

Da tre settimane non si hanno più sue notizie di Pasquale Curreri, 43 anni, originario di Cattolica Eraclea, scomparso a Bad Dürkheim, in Germania, dove viveva e lavorava come cameriere in un ristorante. A far scattare le ricerche sono stati i familiari; le autorità tedesche hanno avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe lasciato l’hotel in cui risiedeva dirigendosi in una direzione opposta rispetto a quella che percorreva abitualmente per recarsi al lavoro. Da quel momento, ogni traccia di lui si è persa.

Il fratello maggiore, ha lanciato un accorato appello per ritrovarlo, diffondendo la sua fotografia. Chiunque abbia informazioni utili, sia in Germania che in Italia, è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o i familiari al seguente numero di telefono: 333 8446581.