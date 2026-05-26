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Elezioni a Villafranca Sicula, tutte le preferenze al consiglio comunale

Il più votato è stato Filippo Trafficanti con 201 della lista Villafranca... sempre Rosario Sortino Sindaco

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ecco le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio comunale per i due candidati a sindaco:

Lista Villafranca… sempre-Rosario Sortino sindaco: Carmela Bellavia: 106, Filippo Trafficanti: 201, Salvatore Buscemi: 124, Renato D’Angelo: 16, Giuseppina Cilluffo: 103, Gianvito Pumilia: 36, Antonio Scarpinato: 42, Onofria Zagarella: 102.
Lista Villafranca rinasce-Balsamo sindaco: Fabio Cordaro: 76, Vanessa Girgenti: 174, Viviana Musso: 89, Antonino Petrusa: 128, Giuseppe Pipia: 47, Maria Grazia D’Anna: 96, Filippo Scilabra: 83 e Stefano Venezia: 73.

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