Fermato ad un controllo trovato con droga e un coltello: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, un soggetto alcamese di 52 anni. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato trovato in possesso di trentadue dosi di sostanza stupefacente del tipo crack del peso complessivo di 11,5 grammi, una dose di marijuana, una dose di hashish e un coltello a serramanico del genere vietato.

Arma e stupefacente venivano posti sotto sequestro e all’esito dell’udienza che convalidava l’arresto, per il 52enne non veniva sottoposto a ulteriori misure restrittive.