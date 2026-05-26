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Fermato ad un controllo trovato con droga e un coltello: arrestato

Arma e stupefacente sono stati posti sotto sequestro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, un soggetto alcamese di 52 anni. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato trovato in possesso di trentadue dosi di sostanza stupefacente del tipo crack del peso complessivo di 11,5 grammi, una dose di marijuana, una dose di hashish e un coltello a serramanico del genere vietato.

Arma e stupefacente venivano posti sotto sequestro e all’esito dell’udienza che convalidava l’arresto, per il 52enne non veniva sottoposto a ulteriori misure restrittive.

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