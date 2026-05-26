Scontro tra auto e scooter alla zona industriale di Agrigento: grave 34enne

Brutto scontro questa mattina alla zona industriale di Agrigento. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio una donna di 34 anni a bordo del mezzo a due ruote, che è stata prima portata a bordo di un’ambulanza all’ospedale di Agrigento e poi intubata è stata trasferita a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Destano preoccupazioni le sue condizioni di vita. Ad occuparsi della dinamica dell’incidente i Carabinieri di Agrigento.