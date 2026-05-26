Agrigento

Scontro tra auto e scooter alla zona industriale di Agrigento: grave 34enne

La giovane è stata intubata e portata all'ospedale di Caltanissetta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Brutto scontro questa mattina alla zona industriale di Agrigento. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio una donna di 34 anni a bordo del mezzo a due ruote, che è stata prima portata a bordo di un’ambulanza all’ospedale di Agrigento e poi intubata è stata trasferita a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Destano preoccupazioni le sue condizioni di vita. Ad occuparsi della dinamica dell’incidente i Carabinieri di Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Elezioni 2026, la DC non arretra: “Non siamo noi ad aver rotto la coalizione”
di Gioacchino Schicchi

Ecco il nuovo Consiglio comunale: tutti i nomi di chi andrà in aula Sollano
di Gioacchino Schicchi

Elezioni, in attesa del ballottaggio ecco i partiti e i candidati che hanno fatto il pieno di voti
Agrigento

Elezioni, ecco i sindaci eletti nell’agrigentino tra riconferme e nuovi volti
di Gabriele Terranova e Irene MilisendaIn aggiornamento

Amministrative ad Agrigento: sarà ballottaggio tra Sodano e Alonge (video)
banner italpress istituzionale banner italpress tv