Politica

Elezioni Ribera, Calogero Romano quarto candidato sindaco

Il nome di Romano si aggiunge ai candidati sindaco Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Salgono a quattro i candidati a Sindaco nel Comune di Ribera. Ai nomi di Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano, si aggiunge il nome di Calogero Romano.

”Dopo mesi di dialogo e confronto con le diverse realtà politiche presenti a Ribera e dopo aver dedicato il massimo impegno nel tentativo di costruire un percorso condiviso tra le varie identità politiche, la lista civica “Società Civile Ribera” annuncia con convinzione e determinazione la candidatura a Sindaco di Riccardo Romano per le elezioni amministrative del 2026”, si legge nella nota della lista civica.
“La decisione nasce dal desiderio di portare rinnovamento, miglioramento e partecipazione nella gestione della cosa pubblica, con l’obiettivo di costruire un’amministrazione più vicina alla comunità e più capace di rispondere con trasparenza alle sfide del presente”, dichiara il candidato sindaco Romano che continua: “Ribera negli ultimi decenni ha attraversato una fase di progressivo ed evidente rallentamento sotto il profilo economico, sociale e culturale.Le amministrazioni che si sono succedute in questi anni, si sono limitate all’ordinaria amministrazione, concentrandosi principalmente sugli equilibri di bilancio e sulle logiche di spartizione del potere. Oggi più che mai la città ha bisogno di una guida capace di riportare Ribera alla normalità e guidarla al futuro. La candidatura si fonda sulla volontà e determinazione di un gruppo coeso pronto a mettere le proprie energie e competenze a disposizione del Sindaco e del suo team, così da lavorare in maniera unitaria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantire un governo efficace del territorio.Tra le nostre priorità, continua Romano, l’attivazione di strumenti innovativi per rafforzare la capacità amministrativa del Comune, nonché l’utilizzo di tecnologie a supporto operativo al fine di migliorare la qualità dei servizi mediante una gestione ottimale delle risorse pubbliche.Il programma si articolerà su alcuni punti fondamentali, quali:Sviluppo locale, coesione sociale e servizi alla persona; Cultura, sport e benessere, come leve di crescita sociale;istruzione e politiche giovanili, per dare spazio e prospettiva alle nuove generazioni; Riqualificazione e decoro urbano”, ha concluso il candidato sindaco.

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