Elezioni Ribera, Calogero Romano quarto candidato sindaco

Salgono a quattro i candidati a Sindaco nel Comune di Ribera. Ai nomi di Carmelo Pace, Eunice Palminteri, Maria Rosaria Provenzano, si aggiunge il nome di Calogero Romano.

”Dopo mesi di dialogo e confronto con le diverse realtà politiche presenti a Ribera e dopo aver dedicato il massimo impegno nel tentativo di costruire un percorso condiviso tra le varie identità politiche, la lista civica “Società Civile Ribera” annuncia con convinzione e determinazione la candidatura a Sindaco di Riccardo Romano per le elezioni amministrative del 2026”, si legge nella nota della lista civica.

“La decisione nasce dal desiderio di portare rinnovamento, miglioramento e partecipazione nella gestione della cosa pubblica, con l’obiettivo di costruire un’amministrazione più vicina alla comunità e più capace di rispondere con trasparenza alle sfide del presente”, dichiara il candidato sindaco Romano che continua: “Ribera negli ultimi decenni ha attraversato una fase di progressivo ed evidente rallentamento sotto il profilo economico, sociale e culturale.Le amministrazioni che si sono succedute in questi anni, si sono limitate all’ordinaria amministrazione, concentrandosi principalmente sugli equilibri di bilancio e sulle logiche di spartizione del potere. Oggi più che mai la città ha bisogno di una guida capace di riportare Ribera alla normalità e guidarla al futuro. La candidatura si fonda sulla volontà e determinazione di un gruppo coeso pronto a mettere le proprie energie e competenze a disposizione del Sindaco e del suo team, così da lavorare in maniera unitaria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantire un governo efficace del territorio.Tra le nostre priorità, continua Romano, l’attivazione di strumenti innovativi per rafforzare la capacità amministrativa del Comune, nonché l’utilizzo di tecnologie a supporto operativo al fine di migliorare la qualità dei servizi mediante una gestione ottimale delle risorse pubbliche.Il programma si articolerà su alcuni punti fondamentali, quali:Sviluppo locale, coesione sociale e servizi alla persona; Cultura, sport e benessere, come leve di crescita sociale;istruzione e politiche giovanili, per dare spazio e prospettiva alle nuove generazioni; Riqualificazione e decoro urbano”, ha concluso il candidato sindaco.