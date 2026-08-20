Emergenza-urgenza, il commissario Delle Donne avvia il monitoraggio dei pronto soccorso dell’ASP

È in programma a partire da oggi, per iniziativa del commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Alessandro Delle Donne, una visita di monitoraggio dell’area dell’emergenza-urgenza degli ospedali della provincia. La rilevazione, alla presenza della Direzione strategica al completo, prende il via dai pronto soccorso di Agrigento e Sciacca, prime tappe di un percorso che interesserà successivamente tutti i presidi ospedalieri della provincia, per verificare da vicino l’organizzazione dei servizi, le condizioni operative e le eventuali criticità.

L’iniziativa rientra tra le priorità individuate dal commissario fin dal suo insediamento e nasce dalla volontà di verificare direttamente condizioni organizzative, dotazioni di personale, flussi di accesso, percorsi assistenziali e principali criticità dei servizi di emergenza, con l’obiettivo di individuare, insieme alla Direzione strategica, ogni possibile soluzione per rafforzarne l’efficienza e la capacità di risposta.

«L’area dell’emergenza-urgenza – afferma il commissario Delle Donne – rappresenta una delle priorità sulle quali ho inteso concentrare immediatamente la mia attenzione. La visita ai Pronto Soccorso della provincia, anche alle aree di cantiere e alla terapia intensiva di Agrigento, costituisce parte di un’attività sistematica di monitoraggio già programmata che intendo portare avanti in tutti i nostri presidi. È necessario conoscere direttamente le condizioni nelle quali operano i nostri professionisti e comprendere dove sia possibile intervenire per ridurre le criticità e migliorare ulteriormente la qualità e la sicurezza dell’assistenza».

Il contesto nel quale si trovano oggi a operare i Pronto Soccorso è particolarmente complesso. Alla cronica difficoltà nel reperimento di personale medico, che interessa numerose discipline e non riguarda soltanto il territorio agrigentino, si aggiunge in questo periodo l’incremento degli accessi tipico della stagione estiva, determinato anche dalla maggiore presenza di popolazione e dai flussi turistici. Una situazione che sta mettendo sotto pressione i servizi di emergenza-urgenza in diverse realtà della Sicilia.

L’ASP di Agrigento è già intervenuta sul fronte del potenziamento dell’emergenza-urgenza attraverso intensificando le procedure di reclutamento e misure finalizzate ad ampliare la disponibilità di personale medico e la copertura dei turni

In questo quadro, il commissario, insieme alla Direzione strategica, sta inoltre esaminando con particolare attenzione quanto emerso nelle scorse ore, evidenziato anche da una segnalazione dell’onorevole Davide Faraone, in relazione al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sciacca, con l’obiettivo di ricostruire compiutamente i fatti e individuare ogni eventuale criticità sulla quale intervenire. Proprio in riferimento alla vicenda di Sciacca, il commissario Delle Donne ha disposto al Servizio aziendale di Rischio clinico l’avvio di uno specifico audit, finalizzato ad approfondire sotto il profilo organizzativo e assistenziale quanto accaduto e a verificare eventuali margini di miglioramento dei percorsi e delle procedure, nell’ottica della sicurezza delle cure e della prevenzione del rischio clinico.