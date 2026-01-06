Ultime Notizie

Evade dai domiciliari e si nasconde sotto il letto, arrestato

Si tratta di un pregiudicato palermitano di 27 anni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Brancaccio, supportati nelle fasi esecutive dai colleghi delle Stazioni Centro e Palermo Villagrazia, hanno arrestato per evasione un altro pregiudicato palermitano di 27 anni che, lo scorso dicembre, si era allontanato dal Comune di Salemi nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Le costanti ricerche dell’indagato hanno permesso ai militari di rintracciarlo presso il proprio domicilio dove, nel disperato tentativo eludere il controllo, si era nascosto sotto il letto.

