Evasi dal carcere Malaspina, ripresi due minorenni

Evasi e ripresi immediatamente due minori detenuti del Malaspina di Palermo. E’ accaduto ieri pomeriggio, secondo quanto riferisce il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Sicilia.

“Ieri pomeriggio – comunica Veneziano – verso le 17.30, approfittando di un lato debole nella sicurezza della struttura, due detenuti/minori, uno italiano e l’altro straniero, in carcere per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga, sono riusciti ad evadere dai cortili passeggi che immettono nella via Cilea, anche grazie alla collaborazione di un altro detenuto che ha fatto da basista interno. Prontamente il poco personale di Polizia Penitenziaria in servizio unitamente ad altri colleghi liberi dal servizio, hanno dato la caccia dei fuggitivi ripresi dopo poco meno di due ore nei pressi della stazione Notarbartolo.

“E’ l’ulteriore prova – insiste il leader della UILPA Polizia Penitenziaria Siciliana – che il carcere minorile di Palermo come avevamo segnalato la settimana scorsa ha punti nevralgici deboli bisognevoli di innalzamenti dei sistemi di sicurezza per poter attendere alla custodia e alla sicurezza, quindi serve un radicale cambio di mentalità da parte sia del vertice del Dipartimento della Giustizia Minorile,ma anche di chi gestisce la periferia”.