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Falsi carabinieri truffano anziano nell’Agrigentino, colpo da 10 mila euro 

Ancora una truffa del finto carabinieri nell’Agrigentino. Il valore dei preziosi, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Ancora una truffa del finto carabinieri nell’Agrigentino. A cadere nelle maglie dei malviventi un pensionato settantenne di Ribera. L’anziano è stato contattato telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma dei carabinieri che lo ha invitato a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa per un improbabile confronto con dei gioielli rubati.

In particolare, all’uomo è stato detto che una banda di albanesi era stata fermata a bordo della sua auto e che bisognava procedere al confronto. Il settantenne si è fidato e poco dopo ha consegnato i gioielli ad un uomo che si è presentato davanti la porta della sua abitazione. Il valore dei preziosi, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stato truffato e ha avvisato le forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai balordi. 

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