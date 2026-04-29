Favara

Favara, 37enne arrestato per violenza sessuale: in casa aveva anche droga

L’uomo è accusato di aver tentato di avere un approccio di natura sessuale con una ventiquattrenne nella sua abitazione

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

I carabinieri della Tenenza di Favara, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato un trentasettenne per i reati di violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è accusato di aver tentato di avere un approccio di natura sessuale con una ventiquattrenne. Il fatto sarebbe avvenuto nell’abitazione dell’indagato. Lì i carabinieri hanno fatto irruzione trovando la giovane in uno stato di agitazione.

Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire anche un panetto di hashish e altri quattro grammi della stessa sostanza in un fazzoletto. Trovati anche due bilancini di precisione e un taglierino intriso di sostanza stupefacente. L’indagato, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e portato in carcere. Nelle scorse ore è comparso, assistito dall’avvocato Daniele Re, davanti il gip per l’udienza di convalida. Il giudice ha sostituito la custodia in carcere con la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

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