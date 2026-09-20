Favara

Favara, 50enne picchiato e colpito alla testa con una bottiglia di vetro finisce in ospedale 

È accaduto venerdì sera in una traversa di via Umberto, a Favara. Un cinquantenne del posto è rimasto ferito e ha riportato traumi sparsi e un trauma cranico

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Accerchiato, picchiato e colpito alla testa con una bottiglia di vetro. È accaduto venerdì sera in una traversa di via Umberto, a Favara. Un cinquantenne del posto è rimasto ferito e ha riportato traumi sparsi e un trauma cranico. Per questo motivo è stato trasferito immediatamente all’ospedale San Giovanni di Dio. Per fortuna non è in pericolo di vita.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il cinquantenne avrebbe avuto una discussione con un gruppo di persone. Dalle parole si è passati velocemente ai fatti con gli aggressori che hanno colpito ripetutamente il favarese. Uno di loro ha preso una bottiglia e gliel’ha rotta in testa. Poi la fuga. Al vaglio degli investigatori la presenza di telecamere che possano dare un aiuto a fare luce sull’episodio. 

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