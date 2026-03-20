Apertura

Favara, danneggiata l’auto della responsabile dei servizi cimiteriali: indagini 

Nel parcheggio del Campo Santo due auto sono state prese di mira con le identiche modalità. Tutte e quattro le gomme squarciate e le fiancate rigate pesantemente

Pubblicato 1 ora fa
Da Gabriele Terranova

Due intimidazioni nell’arco di tre giorni: è quanto accaduto davanti il cimitero di Favara, in pieno giorno. Nel parcheggio del Campo Santo due auto sono state prese di mira con le identiche modalità. Tutte e quattro le gomme squarciate e le fiancate rigate pesantemente. L’ultimo caso si è verificato ieri e vede protagonista l’auto personale della responsabile del servizio cimiteriale del Comune di Favara che ha immediatamente allertato i carabinieri al 112.

La donna ha denunciato l’accaduto ai militari che stavano già indagando su un caso simile, se non identico, e adesso stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali vicine al luogo dell’accaduto poiché non esiste un impianto di telecamere a circuito chiuso all’interno e all’esterno del cimitero favarese.

Altri casi di danneggiamento, addirittura di lapidi, sono stati segnalati negli ultimi anni al Comune e ai Carabinieri ma mai nulla di concreto è stato fatto per prevenire questi dilaganti casi di danneggiamento che imperversano in quella zona, tutt’altro che pacifica, di Favara.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 10/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

dalla Regione

Schifani: “Avanti con i termovalorizzatori in Sicilia, basta discariche” / Video
Agrigento

Auto contro moto al Villaggio Mosè: un ferito
Giudiziaria

L’inchiesta sulla morte dell’imprenditore Onorato, Gip non archivia e dispone nuove indagini 
Cultura

“Le mille bolle blu”, il monologo di Salvatore Rizzo al teatro “L’Idea” di Sambuca
Apertura

L’inchiesta sul boss Carmelo Vetro, perquisizioni in alcune villette a Cannatello 
di Gabriele Terranova

Favara, danneggiata l’auto della responsabile dei servizi cimiteriali: indagini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv