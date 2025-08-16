Favara

Favara piange Mimmo Pitruzzella, oggi l’ultimo saluto 

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 16 – nella chiesa Madre di Favara – i funerali di Domenico Pitruzzella, il cinquantottenne deceduto tragicamente nel giorno della vigili di Ferragosto in un incidente autonomo avvenuto in contrada Crocca.

“Mimmo”, così come era chiamato da tutti, era molto conosciuto a Favara per aver gestito per diversi anni una palestra in via Berlinguer. Secondo quanto ricostruito, il cinquantottenne era sceso dall’auto per chiudere il cancello quando il veicolo, non è chiaro se per un malfunzionamento o per un errore, si è mosso travolgendolo.

Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo: “Un altro fatto luttuoso ha colpito la nostra comunità. Un incidente terribile ha portato via una persona apprezzata da tutti e amante della vita che ha adesso raggiunto l’amata moglie.”

