Sicilia

10eLotto, in Sicilia vincite per un totale di 67.500 euro

A San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, un fortunato giocatore si è portato a casa ben 50mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Esulta la Sicilia con il concorso del 10eLotto di sabato 17 ottobre. Come riporta Agipronews, infatti, a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, un fortunato giocatore si è portato a casa ben 50mila euro grazie a un 9 Oro; la giocata vincente è stata effettuata in Corso Umberto. A questa si aggiungono due vincite in provincia di Messina, una da 12.500 euro in Via Libertà a Leni con un 6 Oro e una da 5mila euro in Via Umberto a Giardini Naxos con un 7 Extra. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,85 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,14 miliardi da inizio anno.

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