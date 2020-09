Forestali, Pullara: “è ora di guardare alla stabilizzazione dei lavoratori”

“Nella seconda metà di settembre si è svolto un confronto tra i sindacati e gli assessori regionali Cordaro e Bandiera per discutere il testo della riforma del comparto forestale. Richiederò la condivisione con i capi gruppo della maggiorana e delle opposizioni per accelerare i tempi in sede di approvazione”.

Sono le parole del deputato regionale l’On. Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all’Ars.

“Era ora-sostiene Pullara- che si svolgesse un incontro costruttivo per discutere il testo della riforma che punta ad una migliore efficienza del comparto forestale per valorizzare il patrimonio ambientale della Sicilia con l’obiettivo di guardare alla stabilizzazione dei lavoratori forestali della Regione Sicilia.

Al tavolo erano presenti l’assessore all’agricoltura e quello all’ambiente come rappresentanti del governo regionale e i sindacati in rappresentanza dei lavoratori. Le parti al termine dell’incontro, tenutosi il 18 settembre, si sono riaggiornati a 15 giorni per i dovuti approfondimenti. Attenderò il nuovo incontro e quindi la definizione della bozza per chiedere di portare il testo in apposita riunione dei capigruppo affinchè la norma possa agevolmente essere oggetto di immediata approvazione in aula aldilà delle posizioni di maggioranza e opposizioni.

Il lavoro svolto ad oggi dai rappresentati del governo regionale tende -continua Pullara- a raggiungere il massimo risultato senza intoppi legali.

Continuerò pertanto a monitorare – conclude Pullara- la vicenda affinchè i buoni propositi vengano concretamente realizzati in tempi brevi e perché si giunga finalmente ad una soluzione definitiva per i precari forestali dando così dignità ad uomini e donne che ormai da troppi anni attendono questa agognata riforma.”