Rapina a mano armata nei pressi della stazione: arrestato 28enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi hanno arrestato un pregiudicato 28enne palermitano, gravemente indiziato di due rapine consumate e due tentate rapine aggravate, perpetrate a mano armata nei pressi di una stazione della metropolitana del capoluogo.

L’operazione scaturisce da una mirata attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori condotta dai militari dell’Arma. Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe agito seminando il panico tra i passanti nell’area della fermata metro, utilizzando per le rapine quella che all’apparenza sembrava una comune arma da fuoco.

Nel corso della sequenza criminosa, l’indagato ha dapprima costretto un 36enne a consegnargli la somma di 50 euro in contanti e, con identiche modalità, poco dopo, ha costretto un 22enne a consegnargli ulteriori 50 euro. L’azione delittuosa sarebbe proseguita con altri due tentativi di rapina ai danni di altrettanti giovani che non hanno dato l’esito sperato, verosimilmente grazie alla presenza di altre persone o al mutare delle condizioni ambientali che hanno indotto il malintenzionato a interrompere la sua azione delittuosa.

Tempestivo l’intervento dei militari del Nucleo Operativo di Piazza Verdi che, ottenuta una dettagliata descrizione del sospettato, lo hanno rintracciato e bloccato nei pressi della stazione della metropolitana, con ancora nella sua disponibilità, l’arma utilizzata per le minacce che, a seguito di verifiche, è risultata essere una pistola giocattolo priva di tappo rosso, resa di fatto identica a un’arma vera.

Inoltre, nel corso delle operazioni di identificazione, il 28enne ha esibito una carta d’identità con il chip visibilmente rimosso e, per tale motivo, è stato anche deferito in stato di libertà per il reato di falsità materiale commessa da privato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della magistratura in attesa dell’udienza di convalida.