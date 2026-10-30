Agrigento

Teatro Pirandello: “Ceneri” di Marco Savatteri rinviato al 2027

lo spettacolo di Marco Savatteri sarà presentato in anteprima durante le Celebrazioni Pirandelliane di dicembre

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

La Fondazione Teatro Luigi Pirandello comunica una variazione nella programmazione dei prossimi 14 e 15 novembre. Lo spettacolo “Ceneri – L’ultimo viaggio di Luigi Pirandello”, diretto dal regista Marco Savatteri e inizialmente previsto per quella data, è stato rinviato al 2027 e sarà sostituito, nella stessa giornata, da “Storia del figlio cambiato – Una biografia teatrale di Luigi Pirandello”, scritto e diretto da Graziana Lo Brutto.

Il rinvio di “Ceneri” consentirà alla Fondazione e al regista di proseguire il lavoro di preparazione e realizzazione del progetto artistico, dedicato alla figura e all’eredità culturale di Luigi Pirandello, con l’obiettivo di garantire le migliori condizioni per la sua messa in scena. Il pubblico avrà comunque l’opportunità di scoprire alcuni momenti dello spettacolo già nel mese di dicembre, in occasione delle Celebrazioni Pirandelliane, durante le quali tornerà “Scopri il Teatro”, il format di Marco Savatteri che negli anni ha accompagnato gli spettatori alla scoperta del mondo teatrale. La data del 14 e del 15 novembre rimane dunque confermata, ma cambia lo spettacolo in programma. Al posto di “Ceneri”, il palcoscenico del Teatro Pirandello ospiterà “Storia del figlio cambiato – Una biografia teatrale di Luigi Pirandello”, scritto e diretto da Graziana Lo Brutto, prodotto dall’associazione culturale Lunaria, con Giorgio Boscarino, Luca Iacono, Marcello Montalto e Paolo Lanza. Lo spettacolo propone un viaggio nella vita e nell’immaginario di Luigi Pirandello, intrecciando episodi biografici, personaggi e suggestioni tratte dalle sue opere. Dall’infanzia al rapporto con il padre, fino alla maturità artistica, la rappresentazione ricostruisce il percorso umano e creativo dello scrittore attraverso un linguaggio che alterna lirismo, ironia e teatro popolare. I quattro interpreti si alternano nei ruoli, dando vita a personaggi reali e immaginari che accompagnano il pubblico alla scoperta delle esperienze e delle contraddizioni che hanno alimentato l’universo pirandelliano. Una biografia teatrale che supera la ricostruzione tradizionale per restituire un ritratto originale dell’autore, nel quale realtà e finzione si incontrano continuamente.

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