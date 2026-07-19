Grande successo per “Le Troiane” di Euripide

Un pubblico attento ed entusiasta ha salutato la splendida esibizione della compagnia “Magica Terra Arte e Cultura” nel primo evento del cartellone 2026 al Teatro dell’Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Nella suggestiva cornice della cavea del Giardino Botanico è andata in scena la tragedia di Euripide “Le Troiane”, una delle più conosciute ed emozionanti del drammaturgo greco che a secoli di distanza risulta quanto mai attuale nel contesto bellico che tanti popoli sono costretti a vivere. Una serata di grande spessore artistico, in linea con le scelte del Libero Consorzio, e nonostante il caldo soffocante (oltre 40 gradi) che ha messo a dura prova il pubblico e soprattutto i protagonisti dell’opera euripidea, diretta magistralmente da Valeria Cimaglia, confermatasi una delle più giovani e talentuose attrici/registe dei circuiti del teatro classico. L’opera, introdotta dalla voce fuori campo di Massimo Cimaglia (Poseidone) ha raccontato il dramma della guerra vissuto dai vinti secondo il loro punto di vista e soprattutto la forza delle donne, il dolore della perdita e dell’esilio, lo strazio di una madre. Figure femminili esaltate dalla possente recitazione di tutto il cast e dai costumi di Francesca Bax. “Lancia un messaggio di solidarietà tra donne che non sono in grado di affrontare da sole le loro sofferenze aggrappandosi l’una all’altra nel coro” ha ricordato la regista Valeria Cimaglia “Tenevamo molto a portare la nostra opera in questo bellissimo teatro che per noi rappresenta un po’ le mura di troia. Una grande emozione, senz’altro”.

“Abbiamo iniziato con un’opera di enorme spessore artistico” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “in linea con le scelte effettuate nella realizzazione del cartellone 2026. Invito il pubblico a non perdere gli altri eventi, come la “Ifigenia in Aulide” del prossimo 25 luglio con un grande protagonista come Andrea Tidona”.

I biglietti per gli eventi della stagione 2026 possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.