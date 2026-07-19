Lampedusa, rombo di motorini e palloncini bianchi per l’ultimo saluto a Florin





Una chiesa gremita di persone, il dolore composto di familiari e amici per l’ultimo saluto a Florin Guiu, il ragazzo di 20 anni morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso a Lampedusa.

In tanti hanno voluto stringersi attorno alla famiglia per dare l’estremo saluto al giovane, la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità isolana. Al termine della celebrazione, il feretro è stato portato a spalla dagli amici più cari, che lo hanno accompagnato fino al cimitero in un silenzioso e toccante corteo. All’uscita della chiesa il rombo dei motorini ha reso omaggio al giovane, mentre decine di palloncini bianchi sono stati liberati in cielo in suo ricordo. A fare da sottofondo agli ultimi istanti dell’addio è stata la canzone “Angelo mio” di Niko Pandetta, scelta dagli amici per salutare Florin in un momento carico di emozione e dolore .Florin Guiu aveva solo 20 anni. Il giovane lavorava come barista, si era stabilito sull’isola ed era diventato molto noto tra i locali.

Diana Velicu, la zia del giovane, ha espresso il suo rimpianto per il fatto che la distanza non le ha permesso di essere più vicina: “Nostro caro nipote, ci hai lasciato un enorme dolore e un vuoto nei nostri cuori! Mi hai lasciato il rimpianto di non essere stata, come zia, più vicina a te e, anche se la distanza ci ha separato, ti ho sempre portato nel mio cuore. Sei stato e rimarrai nei nostri cuori, proprio come ti abbiamo amato da quando sei nato, nostro caro nipote! Sei stato un lottatore per rendere reali i sogni, mentre altri bambini della tua età sono ancora infantili! La vita è così crudele che ci vuole un angelo tra noi! Non ti dimenticheremo mai!!! Florin Guiu, Dio ti riposi in pace e tranquillità, anima innocente!!! ”