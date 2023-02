Guardia medica di Porto Empedocle, aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria 

Si rifà il look del Servizio di continuità assistenziale di Porto Empedocle. Il presidio di guardia medica di via Barresi sarà infatti a breve interessato da un consistente intervento di manutenzione straordinaria già aggiudicato in favore dell’ “Impresa Licata Calogero” di Agrigento per un investimento di oltre ottantamila euro.

Previsti il completo rifacimento degli intonaci interni ed esterni, la tinteggiatura delle pareti e la fornitura e posa in opera di un rivestimento termoisolante “a cappotto” per il miglioramento del confort climatico degli ambienti. Fra gli interventi anche la collocazione di una nuova porta blindata e di una grata antieffrazione necessaria ad incrementare gli standard di sicurezza degli operatori sanitari.

I lavori saranno seguiti dal Servizio tecnico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, diretto dall’ingegner Alessandro Dinolfo. Responsabile unico del procedimento è stato nominato il geometra Francesco Milioto.