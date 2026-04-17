Il dramma di Miriam, aveva annunciato la laurea ma non era più iscritta all’università 

Aveva detto ai genitori che si sarebbe dovuta laureare proprio ieri ma dalle prime informazioni sembra che non fosse più iscritta all’università dal 2024. È quanto emergerebbe dalle indagini sulla morte di Miriam Indelicato, 23 anni, studentessa siciliana trovata morta ieri mattina riversa a terra nell’androne di un palazzo in via Bolzano, a Roma.

I genitori erano arrivati a Roma proprio ieri mattina. Sul posto la polizia. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che la 23enne si sia lanciata volontariamente dalla tromba delle scale. Miriam era iscritta alla Luiss e, secondo prime informazioni, aveva detto ai genitori che avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea.

Le indagini sono in corso per ricostruire le ultime ore di vita della giovane. Nessuna pista è esclusa. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici, conoscenti o ex insegnanti che la ricordano per la sua intelligenza e curiosità. La ragazza viveva a Santa Ninfa, nel Trapanese, città della madre, ma era profondamente legata a Campobello di Mazara, dove risiedeva il padre.