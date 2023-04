Il marketing dei bonus casinò: attira le persone sbagliate?

I bonus benvenuto casinò attirano un sacco di persone. Ma sono le persone giuste? Cerchiamo di capirci qualcosa di più tra le tante promozioni a disposizione degli utenti dei casinò online.

Il mondo dei casinò online e delle scommesse in Italia è in pieno fermento. Il trend positivo degli ultimi anni continua a crescere ed abbiamo tantissime opportunità di poterci registrare su piattaforme con offerte molto vantaggiose. I migliori bonus casinò online sono, però, un incentivo valido anche per le persone sbagliate? Le tante promozioni attive dei casinò sul web sono un’operazione di marketing corretta o nascondono qualche avventato tentativo di accalappiare più clienti possibili senza distinzione?

Casinò con bonus di benvenuto: specchietto per le allodole?

Ci vuole un operatore capace per avere successo nel nostro Paese, questo è chiaro. Per questo, nella maggior parte dei casi, i migliori bonus casinò sono, certamente, un’operazione che porta al successo, appunto. Ma quanti di questi bonus sono in realtà davvero generosi? Parliamo solo di strategia in reazione alla concorrenza o abbiamo davanti un gruppo di persone che hanno immaginato offerte importanti per coinvolgere più gente possibile nel gioco online? Probabilmente la verità sta nel mezzo, come in molte cose della nostra vita e ci sono opportunità molto vantaggiose così come bonus eticamente poco convincenti che servono ad attirare persone per iniziare un’attività d’azzardo sul web.

A questo punto vale un po’ il libero arbitrio, cioè avere la possibilità di poter scegliere liberamente quello che più ci interessa, rendendo vincente la tanta concorrenza presente sul web. Il boom del gioco online è in crescendo da un po’ di anni e tanto è cambiato, tanto è migliorato sia dal punto di vista della sicurezza sia della piattaforma in sé. I siti sono più belli, graficamente di alto livello, con giochi più semplici e più intriganti e con una velocità di connessione incredibile. Gli sforzi software sono evidenti ai più, ci troviamo davanti a dei veri e propri gioielli tecnologici in grado di conquistare le masse di appassionati.

Se ci mettiamo, poi, bonus casinò super danarosi o con tanti tiri gratuiti perché non dovremmo registrarci proprio su quella piattaforma? Ci sono, però, persone in grado di giocare responsabilmente senza lasciarsi prendere la mano dalla quantità di denaro offerta? Qui non si tratta solo di marketing, ovviamente, ma di educazione al gioco che diventa, in tanti casi, fondamentale per poter giocare senza l’ansia di una prestazione per forza vincente. Se giocassimo con l’idea di giocare solo per divertirci sarebbe tutto più semplice, senza l’accanimento di dover recuperare i soldi persi che, molte volte, è il primo grande nostro nemico. Siamo noi stessi, infatti, i nostri peggiori nemici, lo sappiamo, e nel gioco l’ansia di recuperare è deleteria, diventa compulsione e può essere pericolosa.

Roulette

I bonus casinò peggiorano un comportamento compulsivo?

Non esiste correlazione tra le promozioni sul web e un comportamento compulsivo se il giocatore non ha già un atteggiamento sbagliato di per sé. Nessuno può essere coinvolto in qualcosa in maniera malata se non ha già il prodromo di quello che accadrà. Bisogna imparare a giocare, a restare tranquilli, divertendosi avendo sempre in mente il proprio budget. Il bonus, se giochiamo in maniera intelligente, è un nostro alleato, ci permette di imparare a giocare senza dover spendere soldi nostri, ci fa prendere confidenza con i titoli del palinsesto. Questo dovrebbe essere il fine del bonus, non quello di accaparrare gente per fare numero sulla piattaforma.

D’altronde, i siti funzionano con gli utenti che restano, non quelli che si registrano, sfruttano i bonus e vanno da un’altra parte. L’operatore che sa fare il suo mestiere è un operatore che sa come conquistare l’utente con un’esperienza serena, con tanti giochi a disposizione, con un servizio clienti sempre aperto che ci permette di fugare ogni dubbio. Questo è quello che rende un operatore vincente, non un bonus o un titolo nuovissimo con cui giocare. Tutto deve funzionare al meglio, anche la sensibilizzazione verso la ludopatia e un comportamento compulsivo. I siti legali sono tutti compatti nella lotta contro i comportamenti sbagliati e questo rende il gioco sincero, un divertimento con cui passare un po’ di tempo spensierato, uscendo un po’ fuori da vite che, onestamente, sono complicate e stressanti a volte.