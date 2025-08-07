PRIMO PIANO

Imprenditore morto in incidente stradale, eseguita autopsia: oggi funerali e lutto cittadino 

A Ribera oggi sarà lutto cittadino per i funerali di Giuseppe Guddemi, 47enne deceduto la scorsa settimana in un incidente stradale

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Lutto cittadino a Ribera per i funerali di Giuseppe Guddemi, l’imprenditore di 47 anni, padre di tre figli, deceduto giovedì scorso in un tragico incidente stradale avvenuto lungo corso Regina Margherita. Lo ha stabilito il sindaco Matteo Ruvolo proclamando la giornata di lutto con bandiere a mezz’asta e l’annullamento di ogni attività pubblica. I funerali si celebreranno alle 11 nella Chiesa Madre.

Intanto nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia sulla salma così come disposto dalla procura di Sciacca che ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di Guddemi. L’uomo era alla guida di uno scooter Sh quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Seicento. Per il quarantasettenne non c’è stato nulla da fare. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Foto

“Archi d’Estate 2025”, l’arte effimera si fa architettura sociale a San Biagio Platani
Apertura

Aggredisce genitori, fratello e cognata con coltello e tirapugni: arrestato 23enne
Ultime Notizie

Infermiera aggredita da paziente in ospedale, Nursind: “Inaccettabile”
Apertura

Incidente stradale a Grotte, 43enne ricoverato in prognosi riservata 
Lampedusa

In canoa e in balia del maltempo, due migranti soccorsi e messi in salvo da pescatori lampedusani
Palermo

Scoperta maxi piantagione, sequestrati oltre 80 chili di marijuana