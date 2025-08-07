Imprenditore morto in incidente stradale, eseguita autopsia: oggi funerali e lutto cittadino 

Lutto cittadino a Ribera per i funerali di Giuseppe Guddemi, l’imprenditore di 47 anni, padre di tre figli, deceduto giovedì scorso in un tragico incidente stradale avvenuto lungo corso Regina Margherita. Lo ha stabilito il sindaco Matteo Ruvolo proclamando la giornata di lutto con bandiere a mezz’asta e l’annullamento di ogni attività pubblica. I funerali si celebreranno alle 11 nella Chiesa Madre.

Intanto nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia sulla salma così come disposto dalla procura di Sciacca che ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di Guddemi. L’uomo era alla guida di uno scooter Sh quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Seicento. Per il quarantasettenne non c’è stato nulla da fare.