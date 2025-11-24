“In coma dopo essere stato investito da pirata della strada”, indagato 47enne 

È stato rintracciato e denunciato l’automobilista che l’altro ieri sera, lungo la strada statale 123 alle porte di Campobello di Licata, ha investito un quarantacinquenne di Racalmuto per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente. Si tratta di un 47enne di Campobello di Licata, indagato adesso per il reato di lesioni stradali aggravate e omissione di soccorso. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno proceduto al sequestro del veicolo, una Alfa Romeo 159, che sarà sottoposta ai necessari accertamenti. All’uomo è stata anche ritirata la patente di guida. Il quarantasettenne ha nominato l’avvocato Salvatore Manganello.

L’automobilista è accusato di aver investito un quarantacinquenne di Racalmuto che si trovava sul ciglio della strada dopo essere sceso dal suo camion per controllare un guasto. Il ferito si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Palermo. Appresa la notizia, la comunità di Racalmuto si è affidata alle preghiere alla Patrona Maria Santissima del Monte per il giovane venditore ambulante molto conosciuto in paese.