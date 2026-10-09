In giro con droga e un coltello a soli 15 anni, denunciato studente agrigentino 

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. È successo a Cammarata dove i carabinieri, impegnati in un controllo del territorio, hanno deciso di perquisire il minore che si aggirava con un atteggiamento ritenuto sospetto.

In effetti l’accertamento ha dato esito positivo. Addosso, infatti, aveva alcune dosi di marijuana già suddivise e dunque ritenute pronte per essere vendute e un coltello. Il ragazzino non ha saputo giustificarne il possesso. Per questo motivo è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni.