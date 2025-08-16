Menfi

In possesso di di crack e hashish, arrestato giovane menfitano 

I militari dell’Arma, in seguito all’ispezione, hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane 31 grammi di crack e 8 grammi di hashish

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Un giovane originario di Menfi è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’agrigentino è stato sottoposto ad un controllo lungo la strada statale 115, tra Castelvetrano e Menfi.

I militari dell’Arma, in seguito all’ispezione, hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane 31 grammi di crack e 8 grammi di hashish. Per questo motivo è scattato l’arresto. L’indagato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. 

