Incendio in appartamento, tragedia evitata grazie all’intervento dei Carabinieri

Un intervento di eccezionale prontezza e coraggio ha visto protagonisti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Bagheria, intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 per un incendio sviluppatosi all’interno di un condominio in via Filippo Tommaso Marinetti.

Le fiamme, divampate per cause accidentali al secondo piano dello stabile, hanno immediatamente generato una situazione di estremo pericolo per l’incolumità pubblica. I militari dell’Arma, giunti per primi sul luogo dell’evento, non hanno esitato a introdursi nei locali saturi di fumo. Con abnegazione e sprezzo del pericolo, gli operanti hanno guidato i residenti fuori dalle proprie abitazioni, garantendo una rapida e sicura evacuazione della struttura.

Nel corso delle operazioni di soccorso, l’esposizione prolungata ai vapori tossici ha causato un malore ai due carabinieri che sono stati trasportati al presidio ospedaliero di Termini Imerese per le cure del caso.Dopo gli accertamenti clinici, sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi.

L’incendio è stato definitivamente estinto grazie alla sinergia con i Vigili del Fuoco, intervenuti per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Nonostante i rilevanti danni strutturali riportati dall’immobile, l’alto senso del dovere dimostrato dai Carabinieri ha permesso di trarre in salvo tutti i civili coinvolti, evitando un bilancio che avrebbe potuto essere drammatico